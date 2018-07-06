До Дніпра гелікоптером евакуювали тяжкопораненого військового

07:33, 06 липня 2018
Війна
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Ілюстративне фото / фото УНІАН

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа.

Військовий направлений у лікарню імені Мечникова до відділення реанімації та інтенсивної терапії політравми.

Лікарі розповіли, що проникаючих поранень очей немає, є шанси на збереження зору бійцю.

Як повідомляв УНІАН, 2 липня в Одесу прибув літак з українськими військовими, які отримали поранення в зоні проведення ООС на Донбасі.

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Теги: #Дніпро#лікарня ім. Мечникова#поранений боєць АТО