На Донбасі внаслідок бойових дій зазнав поранень один український військовий

18:47, 26 липня 2018
Війна
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Внаслідок бойових дій ворога отримав поранення один захисник України \ Міноборони

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Про це повідомляється у зведенні Операції Об'єднаних сил станом на 18.00. «Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години, російські окупаційні війська дев'ять разів порушили режим припинення вогню. Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Піски, Лебединське, Гнутове та Водяне. Крім цього, ворог вів вогонь протитанковими керованими ракетами по захисниках Гнутового», - сказано у зведенні.

Внаслідок бойових дій ворога отримав поранення один захисник України.

Також повідомляється, що Об’єднані сили контролюють обстановку, утримують займані рубежі та позиції.

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Теги: #Донбас#поранені