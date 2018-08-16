З початку ООС українська армія просунулася вперед на 15 квадратних кілометрів

30 квітня о 14:00 розпочалася операція Об'єднаних сил (ООС), передбачена законом про деокупацію Донбасу.

З початку проведення Операції Об'єднаних сил на сході України 30 квітня 2018 роки Збройні сили взяли під контроль15 квадратних кілометрів території у зоні бойових дій на Донбасі.

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Про це повідомив командувач об'єднаних сил Сергій Наєв під час прес-конференції в Сєвєродонецьку Луганської області, передає «Громадське».

«В ході стабілізаційних дій з початку ведення ООС нам вдалося забезпечити і підтримувати повний контроль над лінією зіткнення з противником, належний рівень безпеки і стабільності в усіх районах ведення операції. Обладнання смуг забезпечення на Волноваському, Горлівському, Сєвєродонецькому та Світлодарську напрямках дозволило взяти під контроль близько 15 кв км української території. З урахуванням населених пунктів», — сказав він.

При цьому Наєв наголосив, що українські військові дотримуються Мінських домовленостей і режиму припинення вогню, але «адекватно відповідають на провокації РФ».

30 квітня о 14:00 розпочалася операція Об'єднаних сил (ООС), передбачена законом про деокупацію Донбасу. Указ про її початок того ж дня підписав президент України.