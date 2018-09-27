Американські військові катери стануть потужним посиленням для ВМС ЗСУ у Азові – експерт

Військовий експерт зазначив, що американці бачать у посиленні Росії дуже велику загрозу для судноплавства в Чорному і Азовському морях.

Два військові катери типу Island ("Айленд"), які США найближчим часом передадуть Україні, повинні стати потужним посиленням для азовської флотилії.

Про це розповів військовий експерт Михайло Жирохов. За його словами, американські судна за своїми характеристиками значно перевершують аналогічні українські, передає «Обозреватель».

"Дуже маленьке мореплавство у наших бронекатерів, зокрема "Кентаврів", а американські Island— більш мореплавні і можуть охоплювати всю територію Азовського моря", — пояснив експерт.

На його думку, Штати готові підтримувати Україну в Азовському морі "до тих пір, поки буде вигода для самих американців".

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"Вони бачать у посиленні Росії дуже велику загрозу для судноплавства саме в Чорному і Азовському морях... Американці дуже уважно стежать саме за Грузією і Україною як важливими факторами безпеки в Чорному морі", — підкреслив Жирохов.

Експерт зазначив, що посилення азовської флотилії допоможе Україні впевненіше себе почувати, однак нагадав, що росіяни зупиняють вантажні судна саме в Керченській протоці — до Азовського моря.

"Ми можемо контролювати море тільки після протоки, а до нього буде вирішуватися проблема з країнами НАТО. Це буде не обов'язково Туреччина або Америка, а може бути, наприклад, Великобританія. Нещодавно було повідомлення від міністерства оборони цієї країни, що вони посилюються саме на Чорному морі в рамках Будапештського меморандуму", — пояснив він.

На питання, чи допоможуть ці заходи полегшити доступ іноземних торгових суден до портів Маріуполя й Бердянська, Жирохов заявив: "Допоможуть, але не дуже швидко — не раніше весни наступного року".