Військові отримали нову партію реактивних систем залпового вогню «Ураган» - Порошенко (відео)

За 20 секунд «Ураган» може зробити повний залп з 16 реактивних снарядів, які гарантовано уразять цілі на дальності до 35 км, розповів президент.

Президент України Петро Порошенко заявив, що українська армія отримала нову партію відремонтованих реактивних систем залпового вогню «Ураган».

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Про це він повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

«ЗСУ отримали нову партію відремонтованих реактивних систем залпового вогню «Ураган». Це - одна із найбільш далекобійних та потужних реактивних систем залпового вогню, що стоять на озброєнні наших військових», - зазначив він.

Президент додав, що за 20 секунд «Ураган» може зробити повний залп з 16 реактивних снарядів, які гарантовано уразять цілі на дальності до 35 км.

Глави держави наголосив, що українська влада продовжує зміцнювати обороноздатність армії.

Нагадаємо, на початку жовтня українським військовим передали 16 танків та нові БТР-4.