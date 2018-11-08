Брендон Стоун й група "Градуси" виступлять в окупованому Донецьку (відео)

Концерт в окупованому Донецьку, в якому візьме участь Брендон Стоун, відбудеться 9 листопада.

У п'ятницю, 9 листопада, в окупованому Донецьку відбудеться концерт російської групи "Градуси" і Брендона Стоуна.

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Про це повідомляють ресурси терористів. "У п'ятницю, 9 листопада, за сприяння Російського центру на сцені площі Леніна виступлять зірки російської естради, група "Градуси" і Брендон Стоун", — йдеться в повідомленні.

Група "Градуси" відома за піснями "Хто ти?", "Режисер", "Я більше ніколи". Брендон Стоун отримав популярність після участі у російському шоу "Голос".

Раніше російські виконавці Вадим Самойлов, Вікторія Циганова, Олександр Маршал і Олег Газманов дали концерт в окупованому Луганську.