ЗСУ отримали модернізовані бойові літаки, гелікоптери та безпілотники (фото)

Армія отримала багатоцільові винищувачі Міг-29 та важкі багатоцільові високоманеврові всепогодні винищувачі Су-27, бойові та транспортні гелікоптери, навчально-тренувальні і навчально-бойові літаки Л-39 та безпілотні авіаційні комплекси Spectator М.

Президент, верховний головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко передав командирам військових підрозділів та бойових машин сертифікати на озброєння та військову техніку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента України, церемонія передачі відбулась сьогодні.

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«Кожна одиниця нової бойової техніки – це вагомий внесок у національну обороноздатність і у безпеку наших громадян. Сьогодні українські льотчики отримують нову та відремонтовану авіаційну техніку. Серед них – винищувачі, навчально-тренувальні літаки, гелікоптери та безпілотники», - повідомив глава держави.

При цьому він зауважив, що на початку листопада підрозділи Протиповітряної оборони Сухопутних військ та Зенітних ракетних військ провели стрільби із зенітних ракетних комплексів. Усі ці комплекси було відновлено на підприємствах «Укроборонпрому».

«Стрільби довели майстерність наших воїнів», - зазначив верховний головнокомандувач.

Глава держави оглянув передану техніку та поспілкувався з військовими.

Крім того, президент ознайомився зі зразками авіаційної техніки виробництва ДП «Антонов», зокрема військово-транспортними літаками АН-132-D та АН-77.

Президент також зазначив, що український літак АН-77 має авіоніку провідних світових виробників, цей літак суттєво наближений до стандартів НАТО.

«Цей літак має стати основою військово-транспортної авіації України. І не лише України. Його характеристики дозволяють кардинально розширити боєздатність десантно-штурмових військ. Адже вони зможуть використовувати навіть малопідготовлені шістсотметрові злітні смуги», - наголосив президент.

Збройні сили України отримали кілька бойових літаків, а саме багатоцільові винищувачі Міг-29 та важкі багатоцільові високоманеврові всепогодні винищувачі Су-27. До військ також були передані бойові та транспортні гелікоптери, навчально-тренувальні і навчально-бойові літаки Л-39 та безпілотні авіаційні комплекси Spectator М.

Уся військова техніка та озброєння пройшли ремонт та модернізацію на вітчизняних підприємствах оборонно-промислового комплексу.