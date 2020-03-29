Війна в оточені вірусу. Як Росія робить спроби скористатися світовим карантином для зняття санкцій

«Я звик до закритих облич на передовій. Але вперше бачу, як бійці в окопах ховають обличчя під медичними масками», - розповідає спеціальний кореспондент ТСН.Тиждень Андрій Цаплієнко.

Бійці розповідають, що вже звикли до медичних масок – «і копати окопи, і воювати». Та наразі маски на обличчях бійців це, скоріше, виконання наказу, аніж свідомий захист. Одна справа бачити ворога в приціл, інша - захищатись від невидимої небезпеки. До цього захисники України лише починають звикати і кажуть, що не дуже вірять в епідемію. Мовляв, коронавірус - примарлива загроза для життя. На відміну від куль, які прилітають з дуже короткої відстані.

«Стосовно коронавіруса, у нас такі хвороби не помічались. Тому ми не звертаємо уваги», - кажуть хлопці на передовій.

«Люди просто зациклились на коронавірусі і забули, що війна йде в країні не перший рік», - додають бійці.

Дотримуватись карантину в польових умовах - надскладне завдання. Його правила на нульовому рубежі тільки-но почали опановувати.

За словами Андрія Цаплієнка, в класичному фронтовому бліндажі на дві особи безпечна соціальна дистанція – це просто умовність. І від хвороби не врятує навіть захисна маска. «Тож єдиний вихід з ситуації - просто не пустити коронавірус до українських окопів», - підкреслює він.

Волонтер Віталій Дейнега вважає, що повністю відгородити армію від коронавірусу – нереальна задача: «Врятувати армію від епідемії неможливо. В армії епідемію можна розтягнути в часі, і наслідки зробити менш фатальними для тих, кого вона торкнеться».

Він відправляє на фронт системи для забору зразків для проведення першої тисячі тестів на коронавірус. З огляду на обмежену кількість систем, тестувати будуть не всіх, а лише тих, хто за службовими обов'язками контактує з великою кількістю людей. «Наша задача знайти суперрозповсюджувача, тобто, тестуватися будуть тих, хто має найбільшу кількість соціальних зав’язків, від комбата до командувача», - каже він.

Тепер в наших окопах будуть воювати на два фронти.

А Росія, тим часом, почала наступ на ще одному напрямку. Паніка на фоні всесвітнього локдауну – це слушний час, аби виконати головну задачу Кремля – зняття санкцій. Світова пандемія грає на користь Росії. Так виглядає стратегія Кремля на сьогодні: спочатку – зняття санкцій, потім – повернення всієї України в зону російського впливу.

«Я думаю, що і коронавірус Росію не зупинить», - каже мешканка міста Щастя Марина Данилюк.

Поки що тут, біля містечка Щастя, Росію зупинити вдалося. Наразі війська окупантів за мостом, по той бік річки. Втім, російська сторона, і у Мінському, і в Нормандському форматі, вимагала розвести тут війська та відкрити автомобільний перехід з окупованої території. Насправді ж росіян цікавить місцевий стратегічний об'єкт – Луганська теплова електростанція. Вона забезпечує енергією всю північ Луганської області. За російським планом, станція потрапляє в можливу зону розведення.

«Дійсно, станцію можуть захопити, тому відведення військ може спровокувати військові дії, - вважає мешканець Щастя, ветеран війни на Сході Сергій Ткаченко. – Весь Станично-Луганський район, і всі наші війська там будуть відрізані».

Українська сторона поки що погодилась лише на відкриття переходу. Пандемія нібито загальмувала ці плани, але не скасувала.

Місцеві мешканці вважають, що відведення не уникнути. Тому планують: якщо це відбудеться, їм доведеться кинути все, забрати дітей та онуків і їхати якнайдалі.

Для втілення своїх планів, Росія діє глобально, а не тільки на українському Сході. І має намір скористатися слабкістю європейців.

Весь світ здивував десант російських військових медиків в Італії. Такого Європа ще не бачила. Чоботи російських військових впевнено крокують по бетонці НАТОвської авіабази. Італія, яка стала лідером за кількістю смертей через коронавірус, була змушена прийняти допомогу від Росії. Разом з вантажем, у четвер до Бергамо прибули вісім груп військових медиків. Яка ж справжня мета приїзду на натівську територію вірусологів у камуфляжі?

«Стосовно військових вірусологів, мені смішно, бо, звичайно, там є вірусологи, але їх не так багато, - зауважує доктор медичних наук, завідувач відділу респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського Алла Мироненко. - Якщо вони це зробили, то, швидше за все, там була якась інша мета».

Німецьке видання «Більд» з'ясувало, що італійський прем'єр погодився на російську військову допомогу під тиском ультраправої проросійської партії «Ліга Півночі». Впливова італійська газета La Stampa першою повідомила: «Серед російських постачань 80% абсолютно непотрібні або не дуже потрібні для Італії».

«Росія тут тільки для того, щоб махати своїми прапорами», - повідомили «Більд» джерела в італійських військових колах.

«Сто відсотків російського обладнання - це те, що Італії непотрібно. Йдеться про те, що ми бачимо, - велика техніка, вантажівки, шпиталі - і складається враження, що Росія робить щось важливе. Замість того, аби прибути одразу до Бергамо, вони роблять потужний марш-кидок по всій Італії, і я згоден з тим, що це просто масштабна піар-акція… Росіяни відправили підрозділ із захисту від зброї масового ураження, яке залучено для обробки бойових одиниць, а не для пандемії. Лабораторія для аналізу речовин зброї масового ураження нам не потрібна. Вантажівки для дезінфекції нам теж не потрібні. Росія тут тільки для того, щоб махати своїми прапорами. Це піар-акція. Матеріали, які привезли, непотрібні не на 80, а на 100%», - пише автор статті у «Більд» Юліан Ропке.

Але, як тільки про це заявила італійська преса, на підтримку Росії стала армія проросійських блогерів на Заході.

«Начебто під виглядом цієї гуманітарної допомоги, як зауважують газети і журнали, Путін, Росія, відправили своїх військових, щоб поставити свою лапу на чужу територію, на НАТОвську територію», - пише блогерка Катерина Коваленко.

Для чого ж насправді цей акт, стало відомо невдовзі після звернення російського лідера до країн «великої двадцятки» із закликом скасувати санкції. Путін намагається грати в благодійника і під виглядом допомоги домогтися скасування санкцій. «Зараз дуже важливо забезпечити доступ до фінансів для країн, які особливо цього потребують», - сказав Путін.

Італія – це слабка ланка Євросоюзу в питанні санкцій, які Росія отримала за агресію проти України. Значна кількість місцевих проросійських політиків лобіювала зняття санкцій ще до початку пандемії коронавірусу. Відтепер з кожної праски в Італії звучить теза: «Євросоюз нас покинув в біді. Росія нас врятує». Гібридна атака Росії в плаючій пандемією Європі наразі провалилася, санкції залишаються в силі. Проте, світова пандемія лише набирає обертів. І кремлівські стратеги не полишатимуть спроб отримати зиск від ослабленої хворобою Європи.

Андрій Цаплієнко, Сергій Щекочіхін, Віталій Ткачук