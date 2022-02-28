Не виключено, що буде здійснено спробу висадки десанту.

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович зазначає, що 11 ворожих десантних кораблів можуть "шукати пригод" в районі Одеси.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.

"За оціночними даними, 11 російських БДК - больших десантных кораблей, - кожен з яких перевозить комплект приблизно з батальйон, вийшли в море і шукають собі пригод десь там в районі, можливо, Одеси... Можуть спробувати висадити десант, але побачимо, що таке виконання російськими військовими морської десантної операції, і що таке виконання українськими військовими оборонної протидесантної операції. Я думаю, що наші, як завжди, зроблять все краще", - зазначив Арестович.

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