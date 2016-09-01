Полторак – курсантам: ворог змінює тактику кожен день, військові повинні бути готові до загроз

Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак під час урочистостей з нагоди Дня знань у Національному університеті оборони України ім. Черняховського, передає 112 Україна.

"Ми повинні кожен день міняти нашу тактику і кожен день повинні змінювати систему підготовки, управляти системою підготовки залежно від загроз, ситуації і досвіду ведення бойових дій... Ворог змінює тактику кожен день, ми повинні бути готові до змін, ми повинні бути готові до загроз, які постають перед нами кожен день... Менше теорії, більше практики", – сказав міністр.

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Крім того, одним з головних завдань для військових Полторак назвав перехід на стандарти НАТО.

Раніше міністр оборони Степан Полторак констатував, що бойова загроза Україні залишається надзвичайно високою.