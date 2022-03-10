Вже 15 день в Україні триває війна, яку розв'язала РФ. За цей час значні втрати понесли російські окупанти.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.03 орієнтовно склали:

  1. особового складу - понад 12 000 осіб,
  2. танків ‒ 335 од,
  3. бойових броньованих машин ‒ 1105 од,
  4. артилерійських систем – 123 од,
  5. РСЗВ - 56 од,
  6. засоби ППО - 29 од,
  7. літаків - 49 од,
  8. гелікоптерів – 81 од,
  9. автомобільної техніки - 526 од,
  10. кораблі /катери - 3 од,
  11. цистерн з ПММ - 60,
  12. БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.

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