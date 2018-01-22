"Велика війна" з Росією неминуча - журналіст

Війна для Кремля стала єдиним інструментом впливу на внутрішню політику Росії.

"Україна — перший претендент. Сирія — не спрацювала, (концепція — Ред.) "бандера вбиває росіян" народу зрозуміліша", — повідомив у коментарі Realist'у російський журналіст Аркадій Бабченко.

Також, за його словами, велика війна з Росією неминуча, залишається питання тільки в її термінах. Бабченко вважає, то її причиною може стати або криза поточного режиму, або крах російської економіки.

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Разом з тим, журналіст зазначає, що станеться це не скоро, оскільки багатств, придбаних Росією на торгівлі нафтою, може вистачити на десятиліття.

"Для того, щоб все змінилося, потрібно велике потрясіння, велика кров. Німеччина збожеволіла в 30-х. Її вилікували, але для цього знадобилася Друга світова війна. Японія вилікувалася, коли були стерті з лиця Землі два міста. Росію теж вилікують. Але лікування буде болісним", — заявив Бабченко.

Раніше Бабченко заявляв, що велика війна в Україні - один з найбільш ймовірних варіантів розвитку подій.