ЗСУ знищили 30 гелікоптерів РФ / фото REUTERS
В ніч з 6 на 7 березня українські воїни накрили аеродром Чорнобаївка біля Херсону. Знищено авіапарк ворога.
Про це повідомляє Командування морської піхоти.
"Знищено від 30 гелікоптерів ворога, а ще жива сила та техніка", - йдеться у повідомленні.
Крім того, минулої доби, на підступах до Миколаєва знищено 3 колони ворога. Українські захисники захопили трофеї, велику кількість боєкомплекту, колісну техніку, 7 одиниць гаубиць Д-20.
Як повідомляв УНІАН, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що є суттєвий прогрес у постачанні зброї до України.