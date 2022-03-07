Українські захисники ліквідували авіапарк РФ на аеродромі в Херсонській області.

В ніч з 6 на 7 березня українські воїни накрили аеродром Чорнобаївка біля Херсону. Знищено авіапарк ворога.

Про це повідомляє Командування морської піхоти.

"Знищено від 30 гелікоптерів ворога, а ще жива сила та техніка", - йдеться у повідомленні.

Крім того, минулої доби, на підступах до Миколаєва знищено 3 колони ворога. Українські захисники захопили трофеї, велику кількість боєкомплекту, колісну техніку, 7 одиниць гаубиць Д-20.

Як повідомляв УНІАН, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що є суттєвий прогрес у постачанні зброї до України.

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