Україна 'дарує' союзникам 5 мільйонів відео з війни для навчання ШІ, – NYT

Без такої бази даних створення "розумних" дронів і роботів неможливе.

Людське око може не побачити нічого особливого в лісі, який складається з чорних стовбурів дерев, тіней і плям снігу. Але для системи штучного інтелекту, налаштованої на пошук людей, картина може бути зовсім іншою. Система миттєво може обвести червоним прямокутником крихітний силует людини, навіть якщо вона намагається сховатися за деревами.

За цим досягненням стоять величезні масиви даних. Так само, як ChatGPT та іншим чат-ботам потрібно "побачити", як пишуть люди, військові системи штучного інтелекту повинні "побачити", як люди воюють. В Україні цей процес відбувається завдяки величезній колекції відео, аудіо та текстових даних, зібраних за майже п’ять років війни, пише The New York Times.

Цією військовою базою даних уже користуються близько 30 українських оборонних компаній для розробки зброї зі штучним інтелектом. А тепер Україна відкриває це сховище – воно отримало назву Avenger Labs – і для компаній із країн-союзників. Головна мета – зміцнити партнерство у сфері безпеки, зазначають журналісти.

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Україна надає свої дані безкоштовно

Натомість компанії мають передати українській армії ліцензії на будь-яке програмне забезпечення, яке вони розроблять. Згідно з першою досягнутою угодою, доступ отримають 12 британських оборонних компаній. Також Україна веде переговори з низкою інших країн.

Хоча західних компаній, що розробляють автономну зброю, зараз багато, їм бракує головного – даних, на яких цю зброю можна навчати. І Україна може запропонувати їх більше, ніж будь-який інший можливий партнер.

Україна ділиться цими даними попри те, що у світі досі немає єдиної відповіді на питання, як саме Женевські конвенції та інші закони війни застосовуються до зброї зі штучним інтелектом. Однак Київ вкрай зацікавлений у прискоренні розробки такої зброї для свого захисту.

Росія теж збирає військові дані для використання в штучному інтелекті. Щоправда, невідомо, як Москва поводиться з цією інформацією і чи ділиться вона нею зі своїми союзниками – Іраном, Китаєм та Північною Кореєю, йдеться в матеріалі.

Більшість дронових систем зі штучним інтелектом, які зараз використовуються, все ще вимагають, щоб людина-пілот підтвердила ціль перед ударом. Але й Росія, і Україна вже застосовували невелику кількість повністю автономних дронів-камікадзе.

Як створюється зброя зі штучним інтелектом

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров, який керував розробкою платформи Avenger Labs, створив інвестиційний фонд з метою вивести повністю автономну зброю зі штучним інтелектом на поле бою вже наступного року. Головним інвестором фонду став Алекс Карп, голова компанії Palantir, що спеціалізується на аналізі даних.

Коли ШІ навчають вражати цілі, перший крок – вирішити, що саме буде знищувати такий дрон. Для цього потрібно підібрати набір даних – тисячі або десятки тисяч зображень того типу цілі, яку має вражати зброя.

У Avenger Labs зберігається понад п’ять мільйонів відео – як із дронів-розвідників, так і з дронів-камікадзе. Багато з них – необроблені кадри, на яких невеликі "жужжачі" безпілотники наздоганяють російських солдатів і знищують їх. Але в меню платформи можна знайти тисячі позначених відео, які відповідають величезній кількості різних цілей. Серед них – танки взимку, вантажівки вночі або кадри з тепловізорів, на яких видно вибухи російських дронів.

Зашифрована платформа працює на хмарному сервісі за межами України. Оборонні компанії не мають прямого доступу до відео. Вони працюють з даними у так званій "пісочниці" – тобто в ізольованій комп’ютерній системі. Поступово, працюючи з цими військовими кадрами, моделі ШІ навчаються розпізнавати військові цілі.

Як тільки модель добре працює в "пісочниці" (це оцінюють за кількістю помилкових спрацьовувань – як помилкових виявлень, так і пропусків цілі), її можна завантажувати безпосередньо в комп’ютер управління вогнем повітряного, наземного або морського дрона.

Так, пункт меню на платформі Avenger Labs – наприклад, "танки" – стає пунктом меню на самій зброї з ШІ. Солдат просто вибирає його й запускає дрон, який далі автономно шукатиме ціль.

Керівник однієї з компаній, яка вже використовувала систему для розробки бойової моделі ШІ, розповів: статистика під час навчання показала менше 5% помилкових спрацьовувань. За його словами, якими б не були сумніви щодо "дронів-вбивць" зі ШІ, така зброя в будь-якому разі розвиватиметься.

Інші новини про ШІ

Раніше УНІАН повідомляв, що Україна розробляє ракети, оснащені ШІ. "Спочатку штучний інтелект широко застосовувався саме в дронах. Він не такий швидкий – для дронів цього достатньо, але ракетам потрібні набагато вищі швидкості", – заявив генеральний директор компанії Brave1 Андрій Гриценюк.

Водночас ми також розповідали, що РФ знайшла спосіб протидії українським дронам зі ШІ. "Штучний інтелект поки що, на початковому етапі, ще можна обдурити. На якийсь час це може спрацювати, тому що системи штучного інтелекту навчаються", – розповів один з експертів.

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