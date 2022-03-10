Крім того, 92% громадян вірять, що Україна зможе відбити напад Росії.

92% опитаних українських громадян вірять у те, що Україна зможе відбити напад Росії, а 57% вважають, що Україна здобуде перемогу вже у найближчі тижні.

Про це свідчать дані опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 8-9 березня.

За даними опитування, 92% опитаних вірять у те, що Україна зможе відбити напад Росії і практично щодня цей показник зростає. Лише 6% сьогодні не мають такої впевненості. Віра у перемогу переважає в усіх регіонах країни.

91% опитаних у думках щодо ситуації в країні відчувають надію, і лише 6% відчувають безвихідь. У всіх регіонах спостерігається максимальний рівень відчуття надії.

57% вважають, що Україна зможе перемогти у війні з Росією вже у найближчі тижні: 18% думають, що ми переможемо за тиждень, 39% - за кілька тижнів. Ще 18% вважають, що війна триватиме кілька місяців, і лише 9% думають, що війна закінчиться за півроку-рік чи більше. Тих, хто взагалі не вірить в перемогу, практично немає. 16% не змогли відповісти на це питання. Найбільш оптимістично налаштовані мешканці західного регіону, але і в інших областях більшість вірить, що війна триватиме недовго.

***В опитуванні взяли участь 1200 респондентів віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більш як 2,8%.

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