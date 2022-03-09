Таким чином, за оперативними підрахунками, маємо такі втрати ворожої авіатехніки: літаки – 56 і вертольоти 82 одиниці.

8-9 березня засобами протиповітряної оборони Повітряних сил ЗС України було знищено щонайменше вісім повітряних цілей в районі проведення операції Об’єднаних сил та на Київщині.

Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.

"Винищувальна авіація, підрозділи зенітних ракетних військ С-300 та Бук-М1 знищили 4 штурмовики Су-25, два вертольоти російських окупантів. Також є підтвердження на дві збиті крилаті ракети. Штурмовики та бомбардувальники Повітряних Сил на різних стратегічних напрямках продовжують підтримувати дії Сухопутних військ і завдають ракетно-бомбові удари по колонах ворожої техніки", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, як зазначило Командування Повітряних Сил ЗСУ, за оперативними підрахунками, маємо такі втрати ворожої авіатехніки: літаки – 56 і вертольоти 82 одиниці.

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