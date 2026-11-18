Журналісти побували в секретному командному центрі, де автоматично аналізують кожен удар та рахують вартість ліквідації окупантів.

Майор Роберт Мадяр Бровді, командувач Сил безпілотних систем ЗСУ, запровадив у війську принципи управління, властиві технологічним компаніям. Завдяки автоматизації, аналізу даних та контролю ефективності українські оператори дронів перетворилися на одну з найрезультативніших бойових сил світу.

Журналісти американського видання The Wall Street Journal отримали доступ до одного з підземних аналітичних та операційних центрів СБС. Вони провели там 12-годинну зміну та побачили, як організована робота підрозділів, якими керує Бровді.

У підземному бункері за кілька кілометрів від лінії фронту командир спостерігає за прямою трансляцією з повітря. Помітивши російського військового, який ховається серед дерев, він наказує оператору знищити ціль. За кілька хвилин на місці удару здіймається дим.

Відео дня

Після цього до роботи долучається аналітичний персонал. Відеозапис автоматично надходить аудитору для перевірки результатів ураження. Усі параметри операції – тип безпілотника, використані боєприпаси, час, місце та учасники – також реєструються в системі.

Зібрані дані допомагають командирам визначати, яких операторів залучати до конкретних завдань, які безпілотники закуповувати та де саме російські війська розміщують свою техніку.

За словами журналістів, саме такий підхід допоміг українським Силам безпілотних систем стати однією з найрезультативніших бойових структур.

Сили безпілотних систем становлять менш як 3% українського війська

Україна використовує безпілотники, щоб компенсувати чисельну та ресурсну перевагу Росії. Кремль робить ставку на просування піхоти й невеликих транспортних засобів, зокрема скутерів та квадроциклів. Українські війська, які мають значно менше піхоти для оборони фронту, намагаються зупиняти ці атаки за допомогою дронів.

За даними Сил безпілотних систем, їхні підрозділи становлять менш як 3% українських військ, але завдають понад третину ударів по російських цілях.

Також українські військові повідомили, що протягом одного з останніх тижнів ліквідували або поранили рекордні 806 російських солдатів.

Бровді запровадив у війську бізнес-підхід до використання безпілотників

51-річний Роберт Бровді до початку повномасштабного вторгнення Росії був торговцем зерном і колекціонером мистецтва. До української армії він долучився у 2022 році, створивши власну команду операторів дронів.

Згодом Бровді здобув популярність завдяки саркастичним дописам та відвертим відео з фронту. Тепер він керує великим військовим підрозділом, робота якого частково нагадує діяльність технологічної компанії.

"Ви знищили 10 "хробаків". Гаразд, це непогана цифра. Скільки дронів ви для цього використали?" – так Бровді пояснює свій підхід до оцінювання ефективності бойових операцій.

Він наголошує, що важливо не лише знищувати противника, а й розуміти, скільки ресурсів для цього витрачається.

Вартість ліквідації одного окупанта - 817 доларів

У командному центрі результати бойової роботи відображаються на великих екранах. Там фіксують успішні удари по російських військових і техніці.

Окремо відображають економічні показники. Зокрема, середня вартість ліквідації одного російського військового в жовтні становила 817 доларів. У травні цей показник дорівнював приблизно 1000 доларів.

У середньому для цього використовували три безпілотники.

Директор одного з центрів, який має позивний Юпітер, пояснив, що завдання командування полягає в максимально ефективному використанні людських, технічних і фінансових ресурсів:

"Просто в нашому випадку йдеться не про заробляння грошей, а про їх обмін на якомога більше вбивств".

Збереження досвідчених операторів і вдосконалення спеціалізації

Бровді приділяє значну увагу розподілу завдань між військовими. Один із досвідчених пілотів поскаржився командиру, що роками виконував розвідувальні місії, тоді як деяким новачкам доручали ударні завдання.

Після цього Бровді запровадив для пілотів-розвідників спеціальний "вільний час полювання". Він дозволяє їм знищувати міни, розміщені в тилу противника, або атакувати транспортні засоби, якщо ті потрапляють у поле зору.

Таке рішення має допомогти зберігати досвідчених військових на завданнях, де їхні навички приносять найбільшу користь.

"Нам справді потрібен був його досвід, бо ніхто інший не може так добре висіти в повітрі півтори години, як він", – пояснив Бровді.

Ще одним напрямом роботи командира стала активна присутність у соціальних мережах. Він та його підрозділи публікують відео успішних атак, які переглядають сотні тисяч підписників.

У таких роликах показують останні моменти перед ураженням російських військових, зокрема спроби втекти від безпілотників або зупинити їх.

Мадяр також коментує важливі операції українських сил. Зокрема, після атаки на Кримський міст він опублікував фотографії використаного озброєння та саркастично написав, що "священний міст втомився; час для гумових човнів".

Водночас у підземному центрі робота не обмежується технічними показниками. На вході розміщені імена загиблих військових підрозділу – нагадування про ціну бойових операцій. За інформацією видання, протягом останнього року Сили безпілотних систем втратили менш як 0,5% особового складу.

Роберт Бровді - останні заяви

Як повідомляв УНІАН, раніше Мадяр заявив, що спроби деяких західних партнерів продемонструвати Україні свою спроможність впливати на хід війни завдає істотну шкоду загальній "рамці", у якій ця війна ведеться.

Він наголосив, що спроба деяких наших партнерів демонструвати наявні у них важелі впливу несуть шкоду навіть не самим фактом певних перешкод, а "від зради рамки, у котрій ти дієш".

Вас також можуть зацікавити новини: