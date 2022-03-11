На ролику українські військові стріляють по російській техніці, яка прийшла на чужу територію.

У мережі опублікували відео, на якому українські військові дають відсіч російській техніці. Зокрема, на відео йдеться про танки окупантів.

"А ти кажеш не горить" - ще мінус один танк у орків",- підписаний відеоролик, опублікований в Telegram-каналі "Останній Блокпост".

Нагадаємо, ООН отримала підтвердження використання Росією касетних бомб в Україні. В управлінні ООН з прав людини заявили в п'ятницю, що отримали "достовірні повідомлення" про застосування російськими військами касетних боєприпасів в населених пунктах України.

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