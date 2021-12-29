Експерт упевнений, щоб зупинити Росію, "все що потрібно - обвалити ціни на нафту, і не потрібна ніяка армія".

Президент Росії Володимир Путін не зацікавлений в повномасштабній війні проти України, оскільки сьогодні він і так домагається всього чого хотів.

Таку думку висловив військовий аналітик, капітан першого рангу ВМС США у відставці Гаррі Табах в ефірі "Україна 24".

"Зазвичай війна не починається, коли говорять - ось зараз, зараз... Вам ніхто не говорив - ось зараз у вас анексують Крим, почнеться війна на Донбасі. Це все сталося протягом декількох днів... З моїх спостережень - навіщо Путіну війна з Україною на сьогодні? Він домігся всього, чого хотів. Піти в лобову атаку з Україною... Зараз вже не 2014 рік, армія не та, генерали не ті. Він вмиється кров'ю, це буде кінець Росії. Навіщо?" - зазначив військовий.

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За його словами, Путін "встав з колін з початку цього року", коли нафта виросла в ціні.

"Можу навести приклади, що сталося за останній рік. Путін обіграв усіх завдяки лівим ЗМІ, експорту - без армії, без загроз, без ядерної зброї. Він умовив усіх. В Америці і Європі прийшла слабка влада, які вже стверджують, що все буде вирішуватися тільки дипломатичним чином. Наш директор з національної безпеки пан Салліван вийшов і сказав, що ми повинні забезпечити Росії безпеку після саміту Байдена з Путіним..."- сказав він.

Як підкреслив військовий експерт, щоб зупинити Росію, "все що потрібно - обвалити ціни на нафту, і не потрібна ніяка армія".

"Це єдиний кисень, який надходить до Росії. Так було за попередньої американської адміністрації. Зараз виросли ціни на нафту, він бачить, що влада в Америці і скрізь беззуба і імпотентна", - заявив Табах.

Також він висловив упевненість в тому, що російський газопровід "Північний потік-2" скоро запрацює: "Німеччина і Росія будуть отримувати мільярди доларів. Ось вам і гарантія, що Україна ніколи не вступить в НАТО, тому що Німеччина ніколи за це вже не проголосує".

Зазначимо, раніше Путін відмовився давати гарантії ненападу на Україну. Журналіст Sky запитав Путіна, чи може він беззаперечно гарантувати, що Росія не буде нападати на Україну, або це буде залежати від переговорів.

"Наші дії будуть залежати не від ходу переговорів, а від безумовного забезпечення безпеки Росії. У зв'язку з цим ми дали зрозуміти, що подальший рух НАТО на схід неприйнятний. Хіба це ми прийшли з ракетами на кордон США? Ні, це США прийшли з ракетами до нас на поріг," - сказав у відповідь президент РФ.

Можливе вторгнення РФ в Україну

11 листопада Bloomberg опублікувало статтю, в якій говорилося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. В агентстві зазначили, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані нинішнім переміщенням російських військ у бік кордону України.

У самій Москві це заперечують, називаючи осінню передислокацію військ "демонстрацією сили".

На початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

Це вже друга ймовірна хвиля загострення на російсько-українському кордоні з березня 2021 року.