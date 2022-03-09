Крім того, міжнародні платіжні системи Visa і Mastercard 10 березня призупиняють роботу в Росії.

Платіжна система Apple Pay тепер недоступна в Росії.

Крім цього, міжнародні платіжні системи Visa і Mastercard 10 березня призупиняють роботу в Росії. Всі карти цих платіжних систем, вже випущені російськими банками, продовжать працювати на території РФ в колишньому режимі, але ними не можна буде розплачуватися за кордоном.

Дану інформацію підтвердив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Крім того, Google Pay і Samsung Pay теж недоступні.

Відзначимо, Adobe і Payoneer припиняють роботу в Росії.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів опублікував перелік адміністративно-територіальних одиниць, де надається допомога в розмірі 6,5 тис. грн застрахованим особам, які втратили роботу через війну, в рамках програми "єПідтримка". Тепер гроші зможуть отримати українці не з 10, а з 12 областей.

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