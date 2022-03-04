На його думку, наразі навіть Росія, яка й напала на Україну, "не може гарантувати, що зараз в голові у чеченських бойовиків".

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія наголошує на великій загрозі міжнародного тероризму через захоплення ядерних об'єктів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.

"Зараз на цих ядерних об'єктах, атомних об'єктах цивільних керують так звані кадирівці, чеченські бойовики. Вони вбили декількох працівників, які навчаються роками, десятками років, які контролюють ядерну безпеку. Ми вчора вночі..., коли почалася атака на ці об'єкти, ми доводили до всього міжнародного світу, що ми не можемо взагалі, і навіть Росія, ми вважаємо, не може гарантувати, що зараз у них в голові, у цих чеченських бойовиків", - наголосив Арахамія.

Депутат висловив думку, що вони можуть вдатися до шантажу.

"Вони можуть шантажувати потім і Росію, казати: "давайте незалежність Чечні" чи щось таке. Тобто фактично конкретні терористичні угрупування захопили ядерні об'єкти", - підкреслив Арахамія.

Він додав, що на перемовинах з російською стороною українська пропонувала зробити безполітну і безконфліктну зону в радіусі 30 км довкола всіх ядерних об'єктів.

"Поки що військові з їхнього боку не підтвердили і казали, що все нормально. "Ми разом контролюємо Чорнобиль і охороняємо", і таке інше. І тут же трапилося Запоріжжя. Далі може трапитися Южно-Українська АЕС, наприклад, у Миколаївській області - там теж ідуть зараз великі бої", - зауважив парламентар.

Так, він підсумував: "Ми вважаємо, що саме цей факт - це конкретна велика загроза міжнародного тероризму на ядерних об'єктах".

Атака на Запорізьку АЕС

Як повідомляв УНІАН, вночі 4 березня російські військові обстріляли майданчик Запорізької атомної електростанції, внаслідок чого виникла пожежа на території атомної станції. Станом на 6:20 рятувальники пожежу ліквідували. Інформації про загиблих та травмованих немає.

Вранці в Держатомрегулювання повідомили, що майданчик Запорізької АЕС захоплений військовослужбовцями Російської Федерації.

Також повідомляється, що енергоблоки Запорізької АЕС не пошкоджені, змін радіаційного стану не зафіксовано.

За даними Міністерства внутрішніх справ України, біля міста Енергодар зосереджено близько 90 одиниць ворожої техніки та підрозділи "кадирівців".

Україна попросила МАГАТЕ звернутися до НАТО з вимогою закрити доступ до повітряного простору над її ядерними об'єктами та активізувати дії задля недопущення актів ядерного тероризму, яким і є факт захоплення військами РФ Чорнобильської АЕС та зони відчуження.