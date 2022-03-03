Наша сторона на переговорах з агресором буде домагатися створення гуманітарних коридорів.

Українська делегація, до якої входять парламентарі, чиновники та представники офісу президента, вже в дорозі на другий тур переговорів з Росією.

Один з членів делегації, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що наша сторона вимагатиме від російської як мінімум створення гуманітарних коридорів. Про це він написав у себе в фейсбуці.

"Починаємо через дві години (орієнтовно о 15 43 за Києвом – ред.). Програма мінімум – гуманітарні коридори. Далі – за обставинами", – написав він.

Переговори з Росією після вторгнення: що відомо

Перший раунд переговорів України і Росії пройшов на р. Прип'ять біля українсько-білоруського кордону 28 лютого. Вони тривали шість годин.

1 березня президент Володимир Зеленський заявив, що" не відчуває конкретики" від першого раунду переговорів між делегаціями України та Російської Федерації. Також глава держави підкреслив, що Росія повинна перестати бомбити українські міста до того моменту, як можуть початися змістовні переговори щодо режиму припинення вогню.

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