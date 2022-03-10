Треба видалити всі фото російської військової техніки та повідомлення про її пересування, бо у першу чергу перевірятимуть мобільний телефон.

Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович розповів, що першочергово треба робити українцям, у населені пункти яких вдерлися російські війська.

В ефірі інформаційного телемарафону він зауважив, що, по-перше, треба видалити всі фото російської військової техніки та повідомлення про її пересування, бо перевірятимуть мобільний телефон.

"І якщо щось знаходять, то виникають, м'яко кажучи, неприємнощі. Тобто навіть, якщо ви допомагаєте ЗСУ та передаєте інформацію, ви маєте постійно її чистити. Передали та одразу стерли. Перевірте фотоархів та архів повідомлень, щоб там не було нічого про пересування російських військ або допомогу ЗСУ. Це буде головним вашим убезпеченням", - зазначив Арестович.

Він додав, що "курку ми завжди можемо віддати й нову завести", а життя - ні.

Як раніше повідомляв УНІАН, одеський журналіст, учасник бойових дій російсько-української війни Сергій Братчук оприлюднив відео, на якому в селі Зеленівка Херсонської області російські окупанти просять у мирних жителів їжу і цивільний одяг.

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