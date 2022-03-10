Олексій Арестович звернув увагу на складну ситуацію в Маріуполі.

Радник глави офісу президента Олексій Арестович підвів підсумки 15-го дня війни: день закінчується непогано, у противника - практично без просувань.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"У противника - практично без просувань, якщо не брати до уваги просування в загробний світ окремих військовослужбовців і цілих підрозділів", - написав він.

При цьому він звернув увагу на складну ситуацію в Маріуполі.

"Без гумору не можна, особливо, на війні, але розбомблений пологовий будинок тепер завжди поруч.

Маріуполь обклали. Сил увійти в нього у противника немає, він там весь поляже", - написав Арестович.

За його словами, місто рівняють артилерією і авіацією, як колись сирійський Аллепо, з тими ж цілями:

- змусити мирних жителів приповзти до Росії на колінах,

- отримати приклад, посилаючись на який можна лякати інші міста: "ви що - хочете, як в Маріуполі?!".

"Але потрібно дуже чітко зрозуміти - незважаючи на всю тяжкість становища, здатися - це оберегти себе на приниження, фільтрацію, тортури, участь у дешевому Кремлівському пропагандистському спектаклі", - зазначає Арестович.

За його словами, потрібно триматися, розтягуючи час і створюючи тим самим нові шанси на деблокаду.

Він додав, що "все військово-політичне керівництво України вирішує зараз проблему Маріуполя, як проблему номер один".

Також Арестович нагадав, що за дві доби з інших блокованих або частково блокованих міст, вдалося евакуювати більше сорока тисяч осіб.

"Кожен день стійкості Маріуполя, Харкова, Охтирки, Сум, Сєвєродонецька, Волновахи, Чернігова наближає час перемоги", - написав Арестович.

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