Вчора українська делегація в ТКГ заявила, що український військовий потрапив на окуповану територію "у стані сп’яніння" та "помер від алкогольної або наркотичної інтоксикації", але пізніше це повідомлення змінили.

Радник з інформаційної політики української делегації для участі в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив, що вчора помилково оприлюднив версію окупантів про смерть українського військового.

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Про це йдеться у заяві Арестовича, оприлюдненій українською делегацією для участі в ТКГ у соціальній мережі Facebook.

"Прошу вибачення за дезінформацію суспільства. Вчора на сторінці делегації було оприлюднено повідомлення про повернення українській стороні тіла одного з наших військовослужбовців, який за невідомих поки обставин опинився на тимчасово непідконтрольній уряду України території та загинув там", - заявив Арестович.

При цьому, він нагадав вчорашню цитату, яку потім українська делегація змінила.

Зокрема, у цитаті було сказано: "Завдяки відповідним діям гуманітарної̈ підгрупи в ТКГ, українській стороні було повернуто тіло військовослужбовця однієї з механізованих бригад ЗСУ, який, за попередніми даними, 14.12.2020, перебуваючи у стані сп’яніння, здійснив самовільний перехід на бік противника (без зброї), та помер від алкогольної або наркотичної інтоксикації".

У цьому зв'язку Арестович наголосив, що дане повідомлення стало технічною помилкою, відповідальність за яку він особисто несе.

"Переплутав версію представників російської сторони, яку обговорювали у внутрішньому листуванні, та повідомлення для ЗМІ, і фактично оприлюднив версію окупантів", - наголосив Арестович.

"Приношу свої офіційні вибачення шановним ЗМІ та українському суспільству", - заявив він.

Смерть українського бійця на Донбасі

17 грудня російські окупанти передали українській стороні тіло померлого військовослужбовця Збройних сил України. Спочатку у повідомленні стверджувалося, що український військовий потрапив на окуповану територію "у стані сп’яніння".

Потім українська делегація в ТКГ уточнила свою інформацію стосовно причин смерті військовослужбовця ЗСУ. Зокрема, причини смерті українського військового встановить слідство.

За даними ЗМІ, український військовий, тіло якого напередодні передали українській стороні бойовики, був задушений.

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Автор: Віталій Саєнко