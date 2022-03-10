Щодо російських інформаційних фейків Арестович зазначив, що "РФ вже стільки брехала, що їй не вірить останній віслюк на Близькому Сході".

Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович прокоментував імовірність зміни позиції ізраїльських партнерів щодо запровадження санкцій проти Росії.

Про це він сказав в ефірі інформаційного телемарафону.

"В Ізраїлі складна ситуація. Більша частина населення за нас, навіть вимагають надати нам озброєння. Проте коаліційний уряд Ізраїлю знаходиться в дуже складних умовах. Вони постійно знаходяться в залежному від Росії становищі, вони самі побудували такі відносини. А тепер Росія погрожує навіть надати зброю терористам на Близькому Сході. Але завжди приходить час, коли потрібно вибирати", - сказав радник керівника ОП.

Арестович висловився також щодо своїх очікувань від запланованої зустрічі президента Володимира Зеленського з ізраїльськими законодавцями.

"Зараз жартують, що якщо б Зеленський балотувався на виборах у США, він би виграв їх. Наш президент зараз лідер всього вільного світу. Він сказав: "Якщо ви коливаєтесь поки у нас витягають дітей із Маріуполя, то ваші народи дадуть вам власну оцінку", - сказав радник керівника ОП.

Також Арестович зазначив, що президент залишив за собою право звертатися напряму до народів світу, минаючи політичне керівництво.

Також щодо російських інформаційних фейків Арестович зазначив, що оскільки Росія не може перемогти на полі бою, то пробує себе у брехні.

"РФ вже стільки брехала, що їй не вірить останній віслюк на Близькому Сході", - сказав він.

Також Арестович зазначив, що "найкращу пропаганду роблять військові, бо вони знають про справжній стан та мимоволі повідомляють про нього".

За його словами, 60% особового складу армії російських окупантів написали рапорти, що не поїдуть в Україну воювати.

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