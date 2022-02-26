Наразі у противника оперативна пауза, взята завдяки величезним втратам, які вони понесли, намагаючись атакувати позиції захисників України.

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович повідомив, що за день майже не було жодного просування ворога.

Про це він заявив під час брифінгу в Офісі президента.

За словами Арестовича, наразі у противника оперативна пауза, але вона взята не добровільно, а завдяки величезним втратам, які вони понесли, намагаючись атакувати позиції захисників України.

"Рродовжується накопичення противника західніше Києва, але ми наносимо по ньому артилерійські удари, вони несуть величезні втрати. Ми збили їм темпи, і зараз вони не рухаються в бік Києва, тому їм дуже боляче і гірко", - сказав він.

Радник голови ОП додав, що наразі Суми та Чернігів тримають оборону.

"Суми повністю під нами..., там колишні та чинні військові та просто громадяни зорганізувалися самостійно й тримають оборону", - наголосив він.

Зокрема, вони роблять вилазки у бік противника та спалюють йому пальне й бензовози.

Зараз у цьому районі російська армія повністю деморалізована, "не відбувається жодних дій, немає пального, немає настрою і немає моралі".

"Харків тримається... Харків демонструє блискучі результати бойової роботи", - зазначив Арестович.

Крім того, в зоні ООС українські військові тримають позиції.

Там противник намагається атакувати.

Зокрема, сьогодні під Маріуполем збили черговий російський літак, який намагався атакувати наші позиції.

"Туди висувається російська бригадна тактична група з Мелітополя, але наші знають про цю проблему і зараз її зустрічають. Наразі також існує проблема на напрямку Енергодар-Запоріжжя - туди висувається підрозділ ворога. Але ми знаємо про цю проблему, працюємо з нею, звісно, нікуди вони не пройдуть. Там їх "відметелять", як завжди та як добре це роблять ЗСУ", - сказав він.

Арестович уточнив, що українські військові утримують Херсон та наносять втрати ворогу.

"Сьогодні за весь день, окрім невеликого руху від Мелітополя до Маріуполя, не було жодного просування ворога. На тих трьох - чотирьох ділянках, де вони намагалися просунутися, їм нанесли поразку", - повідомив радник очільника ОП.

Водночас, за його словами, у Криму 53% призовників розбіглися та ховаються по домівках, відмовляються брати участь в операції проти України.