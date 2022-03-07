Служба безпеки України опублікувала відео, на якому російський окупант розповів, як їх замполіт дав дозвіл на обстріл мирних жителів нашої країни.
Крім того, цей окупант на даний момент поранений, а підстрелили його товариші по службі. За його словами, ще в перший день обстрілу в Харкові, російським солдатам наказали розстрілювати мирних громадян України, які намагалися виїхати з міста.
Коли на місце під'їхали українські силовики, між ними зав'язався бій, в результаті якого була поранена жінка.
Окупант додав, що двоє росіян намагалися їй допомогти, але тоді їхні ж товариші по службі відкрили по них вогонь. Окупанти застрелили і жінку, і офіцера РФ. А його товариші по службі поранили в ноги. Врятуватися йому допомогла дочка вбитої українки.
"Тепер він - важливий свідок звірств загарбників, документованих слідчими СБУ і переданих до суду! Розплата за війну в Україні неминуча! І так само неминуча наша перемога! Слава Україні", - йдеться в заяві СБУ.