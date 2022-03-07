У перший день обстрілу Харкова окупанти обстрілювали мирних жителів, які хотіли виїхати за межі міста.

Служба безпеки України опублікувала відео, на якому російський окупант розповів, як їх замполіт дав дозвіл на обстріл мирних жителів нашої країни.

Крім того, цей окупант на даний момент поранений, а підстрелили його товариші по службі. За його словами, ще в перший день обстрілу в Харкові, російським солдатам наказали розстрілювати мирних громадян України, які намагалися виїхати з міста.

Коли на місце під'їхали українські силовики, між ними зав'язався бій, в результаті якого була поранена жінка.

Окупант додав, що двоє росіян намагалися їй допомогти, але тоді їхні ж товариші по службі відкрили по них вогонь. Окупанти застрелили і жінку, і офіцера РФ. А його товариші по службі поранили в ноги. Врятуватися йому допомогла дочка вбитої українки.

"Тепер він - важливий свідок звірств загарбників, документованих слідчими СБУ і переданих до суду! Розплата за війну в Україні неминуча! І так само неминуча наша перемога! Слава Україні", - йдеться в заяві СБУ.

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