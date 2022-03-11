Воювати на стороні РФ проти України начебто погодилися 16 тисяч "добровольців".

Президент країни-окупанта Володимир Путін вирішив відправляти на фронт "добровольців". Очевидно, понад 170 тисяч "асвабадітєлєй", які РФ залучила до війни, вже не достатньо для планів Путіна щодо захоплення суверенної України".

Про відправлення "добровольців" Путін оголосив сьогодні, 11 березня, під час селекторної наради, інформує пропагандистське видання "РИА Новости".

"Якщо ви бачите, що є люди, які хочуть на добровільній основі – тим більше не за гроші – приїхати та надати допомогу людям, які мешкають на Донбасі, треба піти їм назустріч і допомогти їм перебратися до зони бойових дій", - заявив Путін.

Російський диктатор додав, що підтримує передачу "озброєнь західного виробництва, яке опинилося в руках російської армії" військам псевдореспублік "ДНР" та "ЛНР".

Своєю чергою міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що нібито вже "понад 16 тисяч людей із країн Близького Сходу" бажають поїхати на допомогу терористам "ДНР" та "ЛНР".

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