У Києві дрон влучив у житлову багатоповерхівку: спалахнули кілька поверхів, є руйнування

Вночі і вранці кілька разів оголошувалася повітряна тривога.

У Солом’янському районі Києва внаслідок ранкової атаки російських окупантів відбулося влучання дрона у дев’ятиповерхівку. У будівлі часткове руйнування на рівні п’ятого поверху. Про це повідомляє міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram.

"У Соломʼянському районі, внаслідок влучання БпЛА, сталося загоряння з 3 по 6 поверхи девʼятиповерхового житлового будинку", – повідомив Кличко.

За попередніми даними, є часткове руйнування на рівні 5 поверху. Екстрені служби на місці.

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Оновлено о 9:10 Згодом мер міста повідомив, що наразі у Соломʼянському районі двоє постраждалих, обом медики надали допомогу на місці.

Оновлено о 9:18 За інформацією Київської міської військової адміністрації, внаслідок ворожої атаки загинула 44-річна жінка.

Оновлено о 9:31 У КМВА повідомили, що кількість постраждалих станом на зараз зросла до 5 осіб – усім надається необхідна медична допомога.

Вночі і вранці кілька разів оголошувалася повітряна тривога через загрозу атаки з боку російських загарбників. Як повідомляє Київська обласна військова адміністрація в Telegram, вночі ворог атакував Київщину балістичними ракетами та ударними безпілотниками.

"В Обухівському районі пошкоджено та частково зруйновано виробничі й складські приміщення підприємства. Виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували", – йдеться у повідомленні.

При цьому на момент атаки на підприємстві перебували працівники. Після оголошення повітряної тривоги всі залишили територію.

"На щастя, там обійшлося без постраждалих", – сказано у повідомленні.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 12 листопада (з 18:00 11 листопада) противник атакував балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23/С-400, протикорабельними ракетами Циркон, 123 ударними БпЛА типу Shahed (73 із них – реактивні), Гербера, S8000 Бандероль/Дань-Т, дронами-імітаторами типу "Пародія".

"За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 5 Бандероль/Дань-Т та 89 ворожих БпЛА типу Shahed (51 із них – реактивні), Гербера, дронів інших типів, декілька ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває!", – йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим сказано, що зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 18 локаціях.

Попередні атаки на столицю

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 7 листопада російські загарбники випустили шість балістичних ракет для ураження Північного мосту в Києві. Чотири з них влучили.

У той день у Солом’янському районі виникли пожежі, є руйнування і пошкодження житлових будинків, дитячого садка й нежитлової будівлі.

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