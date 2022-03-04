Після цієї розмови Байден поговорив з адміністратором Національного управління ядерної безпеки і заступником міністра ядерної безпеки.

Президент США Джо Байден зідзвонився з Володимиром Зеленським після атаки Росії на Запорізьку АЕС.

Про це повідомляється на сайті Білого дому.

"Президент Байден приєднався до Президента Зеленського і закликав Росію припинити військові дії в цьому районі і надати пожежникам та рятувальникам доступ до об'єкта", - сказано в повідомленні.

Також після цієї розмови Байден поговорив з адміністратором Національного управління ядерної безпеки і заступником міністра ядерної безпеки, щоб отримати інформацію про ситуацію на станції. Конкретики цих розмов не повідомляють.

Нагадаємо, пізно вночі 4 березня російські окупанти влучили в перший енергоблок Запорізької АЕС. Рятувальники не могли розпочати ліквідацію пожежі.

Цей енергоблок ще тиждень тому був підключений до мережі, а кілька днів тому його перевели в стан планового ремонту.

Раніше прес-секретар Запорізької атомної електростанції записав відеозвернення, в якому заявив, що Росія веде вогонь по АЕС. Пізніше стало відомо, що Запорізька АЕС горить.

Президент Зеленський відреагував на атаку на ЗАЕС й закликав Європу та світ прокинутися й попередив про наслідки, якщо атомна електростанція вибухне.

Тобто президент Росії Володимир Путін по суті вже почав ядерну війну, якої так побоювався Захід. Тепер останній повинен нарешті почати діяти.