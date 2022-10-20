Президент України Володимир Зеленський розповів про сьогоднішню роботу ПВО на київському напрямку.
Так, за його словами, за місяць українськими силами вже збито 233 іранські дрони-камікадзе, запущеною країною-терористом Російською Федерацією.
Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні до українців.
Зеленський нагадав, що сьогодні відбулася зустріч керівника ОП Андрія Єрмака з представниками посольств Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів та Іспанії щодо посилення української протиповітряної та протиракетної оборони.
"Працюємо для того, щоб гарантувати повну безпеку українському небу. Ми вже маємо суттєві результати: протягом місяця збито 233 "Шахеди" й десятки ракет. Лише за сьогодні й лише на Київському напрямку знищено 10 іранських дронів. Ще 11 "Шахедів" збито завдяки воїнам повітряного командування "Південь". Я дякую, хлопці, за чудову роботу!" - наголосив Зеленський.
"Є результати й на інших напрямках. Але, на жаль, є і влучання. Є нові пошкодження критичної інфраструктури. Цієї доби три енергетичні об’єкти були знищені ворогом", - заявив президент.
"Звичайно, ми зробимо все можливе, щоб відновити нормальні енергетичні можливості нашої країни. Але для цього потрібен час. І для цього потрібні наші з вами спільні зусилля. Завтра – ще більше, ніж раніше", - зазначив Зеленський.
Ситуація в енергетиці після обстрілів РФ: що відомо
Як повідомляв УНІАН, з 10 жовтня внаслідок російських атак в Україні було зруйновано третину електростанцій, що стало причиною масштабних відключень електропостачання. Через це влада закликала українців до свідомого споживання електроенергії у пікові години. Найбільш відповідально до заклику зменшити споживання світла підійшли жителі Чернігівщини.
19 жовтня радник міністра з питань енергетики Олександр Харченко повідомив, що близько 40% енергетичної інфраструктури України серйозно пошкоджено.