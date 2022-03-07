Російські терористи обстріляли місто з артилерії.

У Миколаєві окупанти завдали ракетного удару по казармі, внаслідок чого загинули восьмеро людей й стільки ж зникли безвісти.

Про це голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім повідомив у соціальній мережі Facebook.

Він зазначив, що окупанти о 5 ранку атакували Миколаїв, "підло і цинічно, коли люди спали".

За його словами, крилата ракета "Колібр" була випущена в казарму 79-ї бригади, коли солдати спали. "За підсумками дня вісім загиблих, вісім безвісти зниклих, 19 поранених. По мешканцям збираємо дані", - зазначив Кім.

"Що стосується бою. Наша артилерія героїчно відбила місто. Була команда взяти Миколаїв за всяку ціну. Вони йшли з трьох напрямків. Ми відбилися, добре їх відігнали, покарали, але жертви є саме через цинічний удар о 5 ранку по місту", - повідомив Кім.

Також, за його словами, було завдано збитків міській інфраструктурі.

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