Атакований НПЗ в Омську, один з найбільших у Росії: монітори повідомили про пожежу

Дрони почали атакувати Омськ вдень, 11 листопада.

11 листопада дрони атакували один із найбільших нафтопереробних заводів Росії в Омську, який знаходиться на відстані понад кількох тисяч кілометрів від кордонів України. Про це повідомили моніторингові канали.

Зокрема, український канал Exilenova+ зазначив, що "ударні дрони Сил оборони України подолали близько 3000 км". На території промислової зони зафіксували масштабну пожежу і вона продовжує розростатися.

При цьому атака, за даними моніторингових каналів, вже триває близько 4 годин, коли пролетіли перші дрони. Місцеві пишуть в соцмережах, що вибухи все ще тривають.

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Зазначається, що НПЗ в Омську входить до структури "Газпром нефти" та має проєктну потужність переробки понад 21 млн тонн сирої нафти на рік. Це близько 10% від загального обсягу нафтопереробки Росії. Також завод випускає автомобільні бензини та дизель, авіаційний газ, велику номенклатуру різних олив.

Попередні атаки на Омськ

Додамо, що це не перша атака на цей НПЗ. Зокрема, 9 жовтня стало відомо про ураження нафтопереробного заводу в Омську. Тоді буди застосовані дрони FP-6 (модифіковані FP-1).

У жовтні дрони також атакували хімічний завод "Омський каучук". Він спеціалізується на виробництві синтетичних каучуків, фенолу, ацетону та іншої хімічної продукції. Потужність підприємства становить близько 2 000 тонн продукції на добу. Синтетичні полімери застосовуються у виробництві гумотехнічних виробів, а спеціальні полімерні зв’язувальні матеріали – у твердому ракетному паливі, зокрема для ракет комплексів "Іскандер-М", "Тополь-М" та "Ярс".

Поновлення хвилі атак на НПЗ

Як відомо, в останні тижні атаки на російську нафтопереробну галузь поновилися. За останній тиждень уражено не менше 9 з 35 великих російських НПЗ. За оцінками, з кінця жовтня це скоротило потужності РФ з переробки нафти приблизно на третину.

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