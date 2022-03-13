У Львівській ОВА назвали оновлені дані щодо сьогоднішньої ракетної атаки на Яворівський полігон.

Внаслідок ракетної атаки на Міжнародний центр миротворчості та безпеки, розташований на Яворівському полігоні (Львівщина) загинуло 35 людей, ще 134 - травмовані.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Станом на 12:00 майже всі пожежі на території центру ліквідовані, вибухотехніки та інші фахівці дообстежують територію, розібрали велику частину завалів.

"На жаль, ми втратили більше героїв: 35 осіб загинули в результаті обстрілу центру миротворчості та безпеки. Ще 134 з різним ступенем ураження перебувають у шпиталі. Команда Львівської ОВА буде оновлювати дані, тому слідкуйте виключно за офіційними повідомленнями", - зазначив Козицький.

Росіяни здійснили авіаудар з акваторії Чорного та Азовського морів. Літаки підняли в аеропорту Саратово. Загалом окупанти випустили понад 30 ракет. Спрацювала українська система протиповітряної оборони. Частину ракет збили в повітрі.

Зранку 13 березня стадо відомо, що у Львові було оголошено повітряну тривогу. У мережі повідомили, що в обласному центі було чути два сильні вибухи.

Місцевий депутат Ігор Зінкевич повідомив, що вибухи - результат роботи української протиповітряної оборони по російських ракетах.

Вибухи на Львівщині пролунали вперше з часу вторгнення РФ в Україну.

Через деякий час стало відомо, що РФ завдала авіаудару Яворівському полігону. Знищено Міжнародний центр миротворчості та безпеки. Спочатку влада повідомляла про 9 жертв та 57 постраждалих. Міністр оборони Олексій Резніков вкотре закликав НАТО закрити небо над Україною.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого російські війська вдерлися до України.

Ворог спершу бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Київ, Чернігів, Маріуполь, Харків, Херсон та Житомир.

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