Авіаудар по Маріуполю 9 березня забрав щонайменше життя трьох людей. Серед загиблих - 1 дитина.
Про це повідомив голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко у своєму Telegram-каналі.
"Росія вбиває цивільних! Сьогодні стало відомо, що вчорашній авіаудар по пологовому будинку та дитячій лікарні в Маріуполі вбив 3 людини. Серед них - 1 дитина.
За 10 березня росіяни вбили ще двох жителів області: 1 в Маріуполі і 1 в селі Терні Лиманщини. Четверо людей отримали поранення: по 1 у Маріуполі, Краматорську, Тернах та Миронівському. Кожен військовий злочинець буде покараний!",- написав Павло Кириленко.
Крім того, Кириленко повідомив, що за два тижні війни російські кафіри зруйнували і пошкодили понад 400 об'єктів інфраструктури в області. Серед них:
- 34 об'єкти електропостачання;
- 16 об'єктів газопостачання;
- 8 об'єктів водопостачання;
- 9 медзакладів;
- 2 освітніх установи;
- 13 мостів (12 з них – знищено повністю);
- 248 багатоквартирних і 127 приватних будинків.
Нагадаємо, біля населеного пункту Світлодарськ Донецької області сталася аварія на газопроводі - там росіяни перебили газопровід високого тиску, внаслідок чого утворилася пожежа.