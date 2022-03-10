Глава Донецької області Павло Кириленко заявив, що вчорашній авіаудар по пологовому та дитячій лікарні в Маріуполі вбив 3 людини.

Авіаудар по Маріуполю 9 березня забрав щонайменше життя трьох людей. Серед загиблих - 1 дитина.

Про це повідомив голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко у своєму Telegram-каналі.

"Росія вбиває цивільних! Сьогодні стало відомо, що вчорашній авіаудар по пологовому будинку та дитячій лікарні в Маріуполі вбив 3 людини. Серед них - 1 дитина.

За 10 березня росіяни вбили ще двох жителів області: 1 в Маріуполі і 1 в селі Терні Лиманщини. Четверо людей отримали поранення: по 1 у Маріуполі, Краматорську, Тернах та Миронівському. Кожен військовий злочинець буде покараний!",- написав Павло Кириленко.

Крім того, Кириленко повідомив, що за два тижні війни російські кафіри зруйнували і пошкодили понад 400 об'єктів інфраструктури в області. Серед них:

34 об'єкти електропостачання;

16 об'єктів газопостачання;

8 об'єктів водопостачання;

9 медзакладів;

2 освітніх установи;

13 мостів (12 з них – знищено повністю);

248 багатоквартирних і 127 приватних будинків.

Нагадаємо, біля населеного пункту Світлодарськ Донецької області сталася аварія на газопроводі - там росіяни перебили газопровід високого тиску, внаслідок чого утворилася пожежа.

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