Новий центр з виробництва дронів тепер зможе краще задовольняти військові потреби України і дати інженерам "Антонова" більше роботи.

Український авіазавод "Антонов" переходить на виробництво безпілотників замість виробництва літаків, на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на презентацію "Укроборонпрому".

"Новий центр безпілотних літальних апаратів "Антонова" був відкритий "з метою розширення можливостей виробництва безпілотних систем і надання підтримки приватним виробникам безпілотних систем з точки зору досвіду і послуг", - цитує агентство презентацію "Укроборонпрому".

Як зазначає Reuters, виробництво дронів може підтримати застарілі радянські аерокосмічні компанії, такі як "Антонов", які втратили великого клієнта в Росії і зазнали значних збитків від російських атак.

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Відзначається, що в рамках "Укроборонпрому" "Антонов" раніше проектував і виробляв безпілотники, в тому числі модель "Горлиця", але вантажні літаки вже давно є його основним напрямком діяльності.

"Хоча виробництво вантажних літаків буде продовжуватися, новий центр безпілотних літальних апаратів тепер може краще задовольняти військові потреби України і дати інженерам "Антонова" більше роботи", пише Reuters, посилаючись на джерело, знайоме з планами "Антонова".

Досвід "Антонова" в області вантажних літаків також може бути застосований до безпілотників дальньої дії, додало джерело, що дасть Збройним силам України можливість наносити удари вглиб території Росії.

Новий центр "Антонова" надаватиме послуги, що включають експериментальні аеродинамічні дослідження, створення повнофункціональних тренажерів для навчання операторів безпілотних літальних апаратів (БПЛА) і розробку стандартів компонентів, йдеться в презентації, в якій перераховано 26 функцій.

Виробництво безпілотників в Україні

З початку повномасштабного вторгнення РФ Україна в основному залежала від іноземних безпілотників.

У березні 2023 року Кабмін дав старт масовому виробництву українських дронів. Україна планує налагодити промислове виробництво дронів. Поки Кабмін налагоджує документальні нюанси, на фронті вже випробовують вітчизняні БПЛА.

Як повідомляв екс-міністр оборони Олексій Резніков, станом на серпень Міноборони вже прийняло на озброєння / до експлуатації більше 30 моделей БПЛА різних типів - розвідувальних, ударних, дронів-камікадзе і баражуючих боєприпасів.

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