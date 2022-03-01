Збройні сили України розповіли, що робити, якщо ви помітили на своїй вулиці техніку російських окупантів.
"Помітили у своєму місті чи селі ворожу техніку? Побачили, як вашими лісами, городами і полями біжать перелякані росіяни? Гукнули підозрілим людям на вулиці "паляниця", а вони почали тікати? Допоможіть нашим спецпризначенцям знищувати окупантів! Повідомляйте про переміщення ворожої військової техніки та особового складу", - кажуть в ВСУ.
Як це зробити:
- зверніть увагу на розпізнавальні знаки (як на малюнку нижче);
- зафіксуйте час та місце переміщення;
- за можливості, сфотографуйте те, що побачили;
- напишіть боту спецпризначенців: https://www.findokupant.com
- збережіть сайт і не забудьте розповісти про нього сусіду.
Також ЗСУ розповіли, як побороти російську нечисть. Ви можете знімати вказівки на своїй місцевості, аби ввести окупантів в оману. Засипайте окупантські мітки, обкопуйте населені пункти, щоб ворог не проїхав, паліть шини та солому.