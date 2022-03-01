Якщо ви помітили у своєму місті ворожу техніку - знищуйте її.

Збройні сили України розповіли, що робити, якщо ви помітили на своїй вулиці техніку російських окупантів.

"Помітили у своєму місті чи селі ворожу техніку? Побачили, як вашими лісами, городами і полями біжать перелякані росіяни? Гукнули підозрілим людям на вулиці "паляниця", а вони почали тікати? Допоможіть нашим спецпризначенцям знищувати окупантів! Повідомляйте про переміщення ворожої військової техніки та особового складу", - кажуть в ВСУ.

Як це зробити:

зверніть увагу на розпізнавальні знаки (як на малюнку нижче);

зафіксуйте час та місце переміщення;

за можливості, сфотографуйте те, що побачили;

напишіть боту спецпризначенців: https://www.findokupant.com

збережіть сайт і не забудьте розповісти про нього сусіду.

Також ЗСУ розповіли, як побороти російську нечисть. Ви можете знімати вказівки на своїй місцевості, аби ввести окупантів в оману. Засипайте окупантські мітки, обкопуйте населені пункти, щоб ворог не проїхав, паліть шини та солому.

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