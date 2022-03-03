За словами журналіста, кадирівці ховаються по лісах.

У четвер, 3 березня, підрозділи ЗСУ розбили колону кадирівців.

Про це повідомив у Facebook військовий кореспондент Роман Бочкала.

"Разхєрячили колону кадирівців. Локацію не повідомляю. Бачили б ви, як ті драпали! Зараз десь сидять по лісах. Хлопці роблять зачистку та продовжують наступ", - йдеться у його повідомленні.

У цілому, за словами журналіста, у ворога паніка: окупанти не орієнтуються на місцевості та не мають жодної мотивації воювати.

Раніше глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров визнав, що серед чеченців, які беруть участь у вторгненні в Україну, є втрати.

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