Олімпійський чемпіон зазначив, що захисники повеселили його анекдотом.

Олімпійський чемпіон, народний депутат Жан Беленюк розповів фоловерам про кумедний випадок на блокпості у Києві.

Цю історію Беленюк розповів в Instagram.

"Тільки що їду містом, під'їжджаю до блокпоста. Двоє хлопців стоять. Ну, я їм помахав. Бачу, один з них починає мені щось говорити. Я опускаю скло і кажу: "Що треба?". А він мені каже: "Є такий анекдот: "Синку, я і так бачу, що ти не москаль", - з посмішкою поділився Беленюк.

Розпочата десята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Частини та підрозділи загарбників деморалізовані, солдати та офіцери окупаційної армії продовжують здаватися у полон, втікають, залишаючи на Українській землі озброєння і техніку.

Активними бойовими діями завдають втрат противнику не тільки озброєні підрозділи українських захисників але й звичайні неозброєні люди, демонструючи окупанту свою громадянську позицію, завдаючи йому психологічної поразки.

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