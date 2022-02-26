Батько взятого в полон каже, що не розуміє, навіщо РФ затіяла війну.

Відео та фотографії з полоненими російськими військовими в Україні публікує лише українська сторона. Один з окупантів - Рафік Рахманкулов, 2002 року народження.

У російський Комітет солдатських матерів приїхали родичі Рафіка і другого зображеного на фотографіях - Магомедгаджі Магомедгажієва.

Журналіст "Дождя" поспілкувалися з батьком 19-річного Рафіка. Його син - контрактник всього 1,5 місяця. Каже, що не хоче, щоб його син був "гарматним м'ясом".

23 лютого його син йому сказав, що вони "будуть перетинати кордон". Тобто російські військові, незважаючи на заяви під час допитів, прекрасно знали, куди вони йдуть і навіщо. Вторгнення почалося 24 лютого.

24 лютого повідомлялося, що військовослужбовці 93 ОМБР взяли в полон двох російських окупантів з в / ч 91701 Ямпільського мотострілецького полку.