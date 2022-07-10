Детонація припасів, сильні "феєрверки" і пожежі - ніч на Луганщині і в Донецькій області пройшла неспокійно.

На Донбасі чергова "бавовна" - вночі вибухи були чутні відразу в декількох тимчасово окупованих містах Луганської та Донецької областей. Горять склади боєприпасів і шахта в Донецьку - жителі чують детонацію припасів і бачать "феєрверки".

Відео з наслідками "бавовни" опублікували в Telegram-каналі "Типовий Донецьк".

Неспокійна ніч була в Алчевську, Торезі, Харцизьку, Шахтарську, Кіровському, Іловайську, Торезі та в Калінінському районі Донецька. У Шахтарську через пожежі і вибухи навіть оголосили евакуацію, поки що тільки в межах міста. Жителів міста просять переміститися з одного району в інший.

Жителі тимчасово окупованих міст Донбасу пишуть, що в їх населених пунктах дуже "шумно". У коментарях користувачі діляться враженнями й панікою через вибухи. Деякі вже придумали, як РФ може зупинити повномасштабну війну.

"У Росії є тільки один вихід зробити жест доброї волі і піти з Донецька і Луганська, а потім, може, і за столом говорити, як вийти з Криму цілими", - пишуть коментатори.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Росія терміново шукає 20 тисяч контрактників, охочих померти в Україні.

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