Список учасників розмови не розкривається.

Президент США Джо Байден у понеділок, 28 лютого, проведе телефонну розмову із союзниками і партнерами, присвячену ситуації навколо України і заходам проти РФ.

Розмова, закрита для преси, намічена на 18:15 за Києвом. Про це повідомляє Білий дім.

Байден по захищеній лінії зв'язку поговорить із союзниками і партнерами, щоб обговорити напад РФ на Україну й скоординувати єдину відповідь.

Нагадаємо, США розглядають можливість введення санкцій проти російського Центрального банку. Цей крок спрямований на більшу частину резервів у розмірі 643 мільярдів доларів, які президент Росії Володимир Путін накопичив перед запланованою війною проти України.

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