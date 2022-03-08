За кілька хвилин було знищено техніку ворога.

128-ма окрема гірсько-штурмова бригада задіює "Байрактари". Одне з успішних уражень цим дроном ворожого танкового взводу відбулося 7 березня.

Поцілити з бригадної артилерії три російські танки Т-80, які обстрілювали наші позиції, було неможливо через особливості рельєфу, тому дрон підняли в повітря - й за кілька хвилин ціль була знищена протитанковою ракетою з висоти близько двох кілометрів.

Раніше Збройні Сили України знищили зенітний ракетний комплекс "Бук" російських окупантів за допомогою ударного безпілотника Bayraktar.

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