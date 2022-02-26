Російські військові "спалилися" - не змогли вимовити слово "паляниця".

За 12 кілометрів від Штепівки Сумської області стояли дві БМП. Тож місцевий житель вирішив підійти й поцікавитись, що вони там роблять.

"Слава Україні!" - сказав він до окупантів, які стояли там. На це українське гасло загарбники, звісно, не змогли відповісти.

Потім він попросив у російських військових сказати надскладне для вимови громадян РФ слово "паляниця". Звичайно, вони навіть не намагалися.

У відповідь військові РФ російською попросили не знімати нічого. На що житель Сумської області відповів, що це не заборонено Конституцією України.

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