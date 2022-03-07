Зокрема, йдеться про Бучу, Ірпінь та Дмитрівку.

Біля Києва ситуація надважка, спостерігається гуманітарна криза.

Про це йдеться у зведеній інформації від Національної поліції України, повідомляє МВС України.

"Станом на 7 березня надважка ситуація залишається у Бучі, Ірпені та Дмитрівці, що на Бучанщині. Тривають бої, спостерігається гуманітарна криза. Під час обстрілу Макарова пошкоджені школа, дитсадок, хлібзавод та житлові будинки", - йдеться у повідомленні.

Крім того, на Фастівщині близько 5 години ранку ворог за допомогою ГРАДів обстріляв частину Ясногородки. Також авіаудар здійснено у центр Бишева. Пошкоджена будівля аптеки.

При цьому, у Броварах та на Фастівщині поліція затримала мародерів, які обкрадали приватні будинки.

Також у селах Мокрець та Заворичі Броварського району активно пересувається ворожа техніка. У Перемозі Баришівської ТГ ведеться бій.

На Вишгородщині продовжується евакуація населення.

Водночас на Білоцерківщині, Обухівщині, Бориспільщині ситуація контрольована.

Як повідомляв УНІАН, жителі міста Ірпінь перебувають без світла, води та тепла, окупанти заборонили містянам виходити з домівок. В Ірпені, а також Бучі, Гостомелі, Ворзелі, що під Києвом, тривалий час точаться запеклі бої.

7 березня міський голова Ірпеня Олександр Маркушин повідомив, що частину міста Ірпінь Київської області захопили окупанти, а інша частина б'ється з супротивником.

Не дивлячись на обстріли з Ірпеня вдалося вивести вже понад 2 тисячі людей.

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