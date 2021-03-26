Журналіст каже, що бойовики «накачують» місцеве населення, нібито готуючи його до так званого наступу українських сил.

Окупанти під Шумами вели точний обстріл українських позицій, внаслідок якого загинули четверо бійців.

Про це в коментарі Радіо Свобода повідомив військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

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«Враховуючи, що обстріл вівся мінометами калібру 82 міліметри – а це не настільки небезпечна зброя, як 120-і – його з досить високою долею ймовірності координували за допомогою безпілотників. Бо ви можете собі уявити: чотири людини загинули від мінометного обстрілу не найбільшим калібром. Обстріл був достатньо точним», – уточнив Цаплієнко.

Журналіст каже, що бойовики «накачують» місцеве населення, нібито готуючи його до так званого наступу українських сил.

За словами Цаплієнка, обстріл може бути пов’язаний, зокрема, з останніми напруженими засіданнями у ТКГ.

«Росія постійно висуває якісь умови, на які Україна не може піти, і враховуючи, що бойовики діють за командою Росії, мені здається, що це загострення вигідне Росії – треба проаналізувати, які цілі вони собі ставлять», – розповів він.

Що трапилось

26 березня на Донбасі внаслідок обстрілу з боку російських окупаційних сил поблизу Шумів четверо військовослужбовців Збройних сил України загинули, ще двоє дістали поранення.

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Автор: Яна Ставська