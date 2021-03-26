Окупанти під Шумами вели точний обстріл українських позицій, внаслідок якого загинули четверо бійців.
Про це в коментарі Радіо Свобода повідомив військовий журналіст Андрій Цаплієнко.
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«Враховуючи, що обстріл вівся мінометами калібру 82 міліметри – а це не настільки небезпечна зброя, як 120-і – його з досить високою долею ймовірності координували за допомогою безпілотників. Бо ви можете собі уявити: чотири людини загинули від мінометного обстрілу не найбільшим калібром. Обстріл був достатньо точним», – уточнив Цаплієнко.
Журналіст каже, що бойовики «накачують» місцеве населення, нібито готуючи його до так званого наступу українських сил.
За словами Цаплієнка, обстріл може бути пов’язаний, зокрема, з останніми напруженими засіданнями у ТКГ.
«Росія постійно висуває якісь умови, на які Україна не може піти, і враховуючи, що бойовики діють за командою Росії, мені здається, що це загострення вигідне Росії – треба проаналізувати, які цілі вони собі ставлять», – розповів він.
Що трапилось
26 березня на Донбасі внаслідок обстрілу з боку російських окупаційних сил поблизу Шумів четверо військовослужбовців Збройних сил України загинули, ще двоє дістали поранення.
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