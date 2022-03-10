Ці комплекси розроблені Українським КБ"Луч".

ПТРК "Стугна" і "Корсар", які повинні були піти на експорт, знищили шість танків і одну БМП в бою за Київ.

Про це повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко у своєму телеграм-каналі.

Раніше запеклий бій 72-ї ОМБр з російськими окупантами в Київській області потрапив на відео. З самого ранку почали з'являтися новини про те, що українські військові пішли в контратаку. Ніч була складна, вранці бої продовжилися.

Нагадаємо, війська РФ рано вранці 24 лютого вторглися в Україну.

Спочатку ворог почав бомбити військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, бомби противника не раз падали на Київ.

У Генштабі Збройних сил України повідомили, що станом на 10 березня в нашій країні вже знищено понад 12 тисяч окупантів і багато техніки противника.

Зараз найзапекліші бої йдуть на підступах до Києва, оскільки ворог ніяк не може вторгнутися в столицю.