Серед документації, зокрема список особового складу 2 танкового взводу 3 танкової роти 1 танкового батальйону в/ч 93992.

Бійцям окремого полку спецпризначення ЗСУ "Азов" під час бою в Броварському районі на Київщині вдалося здобути документи знищених окупантів.

Про це повідомляє прес-служба партії "Національний корпус".

"Серед документації, зокрема список особового складу 2 танкового взводу 3 танкової роти 1 танкового батальйону в/ч 93992. Як свідчать дані з відкритих джерел, до в/ч 93992 приписаний 6-тий танковий полк (м. Чебаркуль, Челябінської області) з почесною назвою "Львівський" 90-ї танкової дивізії Центрального воєнного округу РФ", - йдеться у повідомленні.

На сайті партії опубліковано список з 15 осіб особового складу і дані родичів російських окупантів.

"Знаходьте родичів окупантів у соцмережах і вимагайте, щоб їхні сини-вбивці забирались з нашої землі, якщо ще живі!" - зазначили в "Нацкорпусі".

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