У мережі показали "підсмажені трофеї" ЗСУ / фото REUTERS
Українці показали кілька одиниць військової техніки ворога, яку "підсмажили" Збройні сили України.
Відео з'явилося у мережі.
На кадрах видно щонайменше три одиниці техніки вороги. Вони згоріли вщент. Локацію автор ролика не зазначив, але іронічно зауважив, що після перемоги трофеї підуть на брухт.
"Тут є до чого пригледітися. Тут нам залізяки із "зомболенда" навалило. Одна "зомболенд", друга... Алло, чуєш, блаблакар, ти не заблукав?", - каже автор ролика.
Зазначимо, що чоловік назвав техніку ворога "зомболендом", адже її маркували буквою Z.
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