ЗСУ знищили кілька одиниць російської техніки.

Українці показали кілька одиниць військової техніки ворога, яку "підсмажили" Збройні сили України.

Відео з'явилося у мережі.

На кадрах видно щонайменше три одиниці техніки вороги. Вони згоріли вщент. Локацію автор ролика не зазначив, але іронічно зауважив, що після перемоги трофеї підуть на брухт.

"Тут є до чого пригледітися. Тут нам залізяки із "зомболенда" навалило. Одна "зомболенд", друга... Алло, чуєш, блаблакар, ти не заблукав?", - каже автор ролика.

Зазначимо, що чоловік назвав техніку ворога "зомболендом", адже її маркували буквою Z.

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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